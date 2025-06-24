Валюты / GKOS
GKOS: Glaukos Corporation
82.38 USD 1.80 (2.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GKOS за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.85, а максимальная — 83.17.
Следите за динамикой Glaukos Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
80.85 83.17
Годовой диапазон
77.11 163.71
- Предыдущее закрытие
- 80.58
- Open
- 80.85
- Bid
- 82.38
- Ask
- 82.68
- Low
- 80.85
- High
- 83.17
- Объем
- 1.424 K
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- -12.82%
- 6-месячное изменение
- -16.14%
- Годовое изменение
- -36.68%
