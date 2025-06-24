КотировкиРазделы
GKOS
GKOS: Glaukos Corporation

82.38 USD 1.80 (2.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GKOS за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.85, а максимальная — 83.17.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
80.85 83.17
Годовой диапазон
77.11 163.71
Предыдущее закрытие
80.58
Open
80.85
Bid
82.38
Ask
82.68
Low
80.85
High
83.17
Объем
1.424 K
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
-12.82%
6-месячное изменение
-16.14%
Годовое изменение
-36.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.