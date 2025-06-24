통화 / GKOS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GKOS: Glaukos Corporation
83.49 USD 2.33 (2.71%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GKOS 환율이 오늘 -2.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 81.16이고 고가는 86.94이었습니다.
Glaukos Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GKOS News
- 글라우코스, Stifel ’매수’ 등급 재확인 및 추천 종목 편입
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, adds to Select List
- Navratil, Glaukos 임원, 45.3만 달러 상당 주식 매도
- Navratil, Glaukos corp officer, sells $453k in shares
- Glaukos' Pipeline And High Valuation: A Risky Hold With Long-Term Upside (NYSE:GKOS)
- 글라우코스, InvestingPro의 과대평가 지적 후 41% 급락
- InvestingPro’s Glaukos overvaluation call proves accurate as stock falls 41%
- Glaukos at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Glaukos shares fall 41% after InvestingPro’s February overvaluation alert
- Glaukos (GKOS) Q2 Revenue Jumps 30%
- GKOS Stock Falls Despite Q2 Earnings & Revenues Beat, Guidance Raised
- Mizuho lowers Glaukos stock price target to $130 on mixed outlook
- Glaukos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GKOS)
- Glaukos Corporation (GKOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Glaukos Corp beats Q2 2025 earnings estimates, stock dips
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Glaukos shares fall as revenue beat overshadowed by guidance concerns
- Glaukos Corp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, cites positive iDose feedback
- Glaukos receives EU certification for glaucoma surgery devices
- Glaukos to Celebrate 10th Anniversary of IPO Listing with NYSE Closing Bell
- Glaukos Corporation: Delivering Consistent Growth (NYSE:GKOS)
일일 변동 비율
81.16 86.94
년간 변동
77.11 163.71
- 이전 종가
- 85.82
- 시가
- 86.94
- Bid
- 83.49
- Ask
- 83.79
- 저가
- 81.16
- 고가
- 86.94
- 볼륨
- 2.195 K
- 일일 변동
- -2.71%
- 월 변동
- -11.64%
- 6개월 변동
- -15.01%
- 년간 변동율
- -35.83%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K