GKOS: Glaukos Corporation

85.82 USD 3.71 (4.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GKOSの今日の為替レートは、4.52%変化しました。日中、通貨は1あたり81.80の安値と86.18の高値で取引されました。

Glaukos Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GKOS News

1日のレンジ
81.80 86.18
1年のレンジ
77.11 163.71
以前の終値
82.11
始値
83.07
買値
85.82
買値
86.12
安値
81.80
高値
86.18
出来高
1.631 K
1日の変化
4.52%
1ヶ月の変化
-9.18%
6ヶ月の変化
-12.64%
1年の変化
-34.04%
