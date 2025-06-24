通貨 / GKOS
GKOS: Glaukos Corporation
85.82 USD 3.71 (4.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GKOSの今日の為替レートは、4.52%変化しました。日中、通貨は1あたり81.80の安値と86.18の高値で取引されました。
Glaukos Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GKOS News
- スティーフェル、グラウコス株の「買い」評価を維持し、セレクトリストに追加
- グラウコス社役員ナブラティル氏、45万3千ドル相当の株式を売却
- Glaukos' Pipeline And High Valuation: A Risky Hold With Long-Term Upside (NYSE:GKOS)
- InvestingProのGlaukos過大評価予測が的中、株価41%下落
- Glaukos at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Glaukos shares fall 41% after InvestingPro’s February overvaluation alert
- Glaukos (GKOS) Q2 Revenue Jumps 30%
- GKOS Stock Falls Despite Q2 Earnings & Revenues Beat, Guidance Raised
- Mizuho lowers Glaukos stock price target to $130 on mixed outlook
- Glaukos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GKOS)
- Glaukos Corporation (GKOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Glaukos Corp beats Q2 2025 earnings estimates, stock dips
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Glaukos shares fall as revenue beat overshadowed by guidance concerns
- Glaukos Corp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, cites positive iDose feedback
- Glaukos receives EU certification for glaucoma surgery devices
- Glaukos to Celebrate 10th Anniversary of IPO Listing with NYSE Closing Bell
- Glaukos Corporation: Delivering Consistent Growth (NYSE:GKOS)
1日のレンジ
81.80 86.18
1年のレンジ
77.11 163.71
- 以前の終値
- 82.11
- 始値
- 83.07
- 買値
- 85.82
- 買値
- 86.12
- 安値
- 81.80
- 高値
- 86.18
- 出来高
- 1.631 K
- 1日の変化
- 4.52%
- 1ヶ月の変化
- -9.18%
- 6ヶ月の変化
- -12.64%
- 1年の変化
- -34.04%
