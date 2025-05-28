FiyatlarBölümler
Dövizler / GFL
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value

46.45 USD 0.33 (0.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GFL fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.10 ve Yüksek fiyatı olarak 46.78 aralığında işlem gördü.

GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
46.10 46.78
Yıllık aralık
39.02 52.00
Önceki kapanış
46.12
Açılış
46.41
Satış
46.45
Alış
46.75
Düşük
46.10
Yüksek
46.78
Hacim
2.301 K
Günlük değişim
0.72%
Aylık değişim
-6.78%
6 aylık değişim
-2.62%
Yıllık değişim
16.45%
21 Eylül, Pazar