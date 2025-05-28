Валюты / GFL
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value
46.45 USD 0.33 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GFL за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.10, а максимальная — 46.78.
Следите за динамикой GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
46.10 46.78
Годовой диапазон
39.02 52.00
- Предыдущее закрытие
- 46.12
- Open
- 46.41
- Bid
- 46.45
- Ask
- 46.75
- Low
- 46.10
- High
- 46.78
- Объем
- 2.301 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- -6.78%
- 6-месячное изменение
- -2.62%
- Годовое изменение
- 16.45%
21 сентября, воскресенье