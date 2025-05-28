КотировкиРазделы
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value

46.45 USD 0.33 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GFL за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.10, а максимальная — 46.78.

Дневной диапазон
46.10 46.78
Годовой диапазон
39.02 52.00
Предыдущее закрытие
46.12
Open
46.41
Bid
46.45
Ask
46.75
Low
46.10
High
46.78
Объем
2.301 K
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
-6.78%
6-месячное изменение
-2.62%
Годовое изменение
16.45%
