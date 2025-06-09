CotizacionesSecciones
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value

46.45 USD 0.33 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GFL de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.10, mientras que el máximo ha alcanzado 46.78.

Rango diario
46.10 46.78
Rango anual
39.02 52.00
Cierres anteriores
46.12
Open
46.41
Bid
46.45
Ask
46.75
Low
46.10
High
46.78
Volumen
2.301 K
Cambio diario
0.72%
Cambio mensual
-6.78%
Cambio a 6 meses
-2.62%
Cambio anual
16.45%
21 septiembre, domingo