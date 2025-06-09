Divisas / GFL
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value
46.45 USD 0.33 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GFL de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.10, mientras que el máximo ha alcanzado 46.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GFL News
- Barclays inicia cobertura de GFL Environmental con calificación de Sobreponderación
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- GFL Environmental stock poised for growth, TD Cowen reiterates Buy
- GFL Environmental: Hard To See Any Upside If Macro Pressure Persists (NYSE:GFL)
- GFL’s Green Infrastructure Partners to be recapitalized in $4.25 billion deal
- BMO Capital raises GFL Environmental stock price target to $53 on solid results
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- GFL Environmental stock price target raised to $60 from $58 at Truist Securities
- GFL Environmental Inc. (GFL) Matches Q2 Earnings Estimates
- Gfl Environmental earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Veralto (VLTO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GFL Environmental Q2 Preview: Divesting Environmental Services A Major Step (GFL)
- GFL Environmental Inc. (GFL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- GFL Environmental announces quarterly dividend of $0.0154 per share
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.05%
- Thrivent High Yield Fund Q1 2025 Commentary
- NBPE - May Monthly Net Asset Value Estimate
- GFL Environmental Inc. Sets Date for Q2 2025 Earnings Release
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- GFL weighs sale in infrastructure arm valued at C$5 billion - Bloomberg
Rango diario
46.10 46.78
Rango anual
39.02 52.00
- Cierres anteriores
- 46.12
- Open
- 46.41
- Bid
- 46.45
- Ask
- 46.75
- Low
- 46.10
- High
- 46.78
- Volumen
- 2.301 K
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- -6.78%
- Cambio a 6 meses
- -2.62%
- Cambio anual
- 16.45%
21 septiembre, domingo