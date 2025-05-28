CotaçõesSeções
Moedas / GFL
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value

46.45 USD 0.33 (0.72%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GFL para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.10 e o mais alto foi 46.78.

Veja a dinâmica do par de moedas GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
46.10 46.78
Faixa anual
39.02 52.00
Fechamento anterior
46.12
Open
46.41
Bid
46.45
Ask
46.75
Low
46.10
High
46.78
Volume
2.301 K
Mudança diária
0.72%
Mudança mensal
-6.78%
Mudança de 6 meses
-2.62%
Mudança anual
16.45%
