GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value
46.45 USD 0.33 (0.72%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GFL a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.10 et à un maximum de 46.78.
Suivez la dynamique GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFL Nouvelles
Range quotidien
46.10 46.78
Range Annuel
39.02 52.00
- Clôture Précédente
- 46.12
- Ouverture
- 46.41
- Bid
- 46.45
- Ask
- 46.75
- Plus Bas
- 46.10
- Plus Haut
- 46.78
- Volume
- 2.301 K
- Changement quotidien
- 0.72%
- Changement Mensuel
- -6.78%
- Changement à 6 Mois
- -2.62%
- Changement Annuel
- 16.45%
21 septembre, dimanche