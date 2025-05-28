KurseKategorien
Währungen / GFL
Zurück zum Aktien

GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value

46.45 USD 0.33 (0.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GFL hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.10 bis zu einem Hoch von 46.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GFL News

Tagesspanne
46.10 46.78
Jahresspanne
39.02 52.00
Vorheriger Schlusskurs
46.12
Eröffnung
46.41
Bid
46.45
Ask
46.75
Tief
46.10
Hoch
46.78
Volumen
2.301 K
Tagesänderung
0.72%
Monatsänderung
-6.78%
6-Monatsänderung
-2.62%
Jahresänderung
16.45%
21 September, Sonntag