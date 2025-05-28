Währungen / GFL
GFL: GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value
46.45 USD 0.33 (0.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GFL hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.10 bis zu einem Hoch von 46.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die GFL Environmental Inc Subordinate voting shares, no par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GFL News
Tagesspanne
46.10 46.78
Jahresspanne
39.02 52.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.12
- Eröffnung
- 46.41
- Bid
- 46.45
- Ask
- 46.75
- Tief
- 46.10
- Hoch
- 46.78
- Volumen
- 2.301 K
- Tagesänderung
- 0.72%
- Monatsänderung
- -6.78%
- 6-Monatsänderung
- -2.62%
- Jahresänderung
- 16.45%
21 September, Sonntag