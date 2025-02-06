FiyatlarBölümler
Dövizler / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation

19.49 USD 0.43 (2.26%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GEOS fiyatı bugün 2.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.72 ve Yüksek fiyatı olarak 19.53 aralığında işlem gördü.

Geospace Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.72 19.53
Yıllık aralık
5.51 21.60
Önceki kapanış
19.06
Açılış
19.10
Satış
19.49
Alış
19.79
Düşük
18.72
Yüksek
19.53
Hacim
377
Günlük değişim
2.26%
Aylık değişim
-4.32%
6 aylık değişim
164.81%
Yıllık değişim
87.95%
