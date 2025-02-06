QuotazioniSezioni
Valute / GEOS
Tornare a Azioni

GEOS: Geospace Technologies Corporation

19.49 USD 0.43 (2.26%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GEOS ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.72 e ad un massimo di 19.53.

Segui le dinamiche di Geospace Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEOS News

Intervallo Giornaliero
18.72 19.53
Intervallo Annuale
5.51 21.60
Chiusura Precedente
19.06
Apertura
19.10
Bid
19.49
Ask
19.79
Minimo
18.72
Massimo
19.53
Volume
377
Variazione giornaliera
2.26%
Variazione Mensile
-4.32%
Variazione Semestrale
164.81%
Variazione Annuale
87.95%
21 settembre, domenica