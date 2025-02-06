Valute / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation
19.49 USD 0.43 (2.26%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GEOS ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.72 e ad un massimo di 19.53.
Segui le dinamiche di Geospace Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.72 19.53
Intervallo Annuale
5.51 21.60
- Chiusura Precedente
- 19.06
- Apertura
- 19.10
- Bid
- 19.49
- Ask
- 19.79
- Minimo
- 18.72
- Massimo
- 19.53
- Volume
- 377
- Variazione giornaliera
- 2.26%
- Variazione Mensile
- -4.32%
- Variazione Semestrale
- 164.81%
- Variazione Annuale
- 87.95%
21 settembre, domenica