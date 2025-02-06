КотировкиРазделы
Валюты / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation

17.79 USD 0.59 (3.43%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GEOS за сегодня изменился на 3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.13, а максимальная — 17.84.

Следите за динамикой Geospace Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости GEOS

Дневной диапазон
17.13 17.84
Годовой диапазон
5.51 21.60
Предыдущее закрытие
17.20
Open
17.42
Bid
17.79
Ask
18.09
Low
17.13
High
17.84
Объем
182
Дневное изменение
3.43%
Месячное изменение
-12.67%
6-месячное изменение
141.71%
Годовое изменение
71.55%
