GEOS: Geospace Technologies Corporation
17.79 USD 0.59 (3.43%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEOS за сегодня изменился на 3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.13, а максимальная — 17.84.
Следите за динамикой Geospace Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GEOS
- Gemini Space Station files for proposed Nasdaq IPO
- Geospace Stock Falls Post Q3 Earnings Despite Smart Water Growth
- Geospace Technologies Corporation (GEOS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Geospace Q3 2025 earnings show positive turnaround
- Geospace Technologies Q2 2025 slides reveal widening losses amid Smart Water growth
- Geospace (GEOS) Q3 Profit Jumps on Gain
- Geospace Stock: Attractively Priced, Despite Near-Term Macro Concerns (NASDAQ:GEOS)
- Geospace Stock: Sell The Rally (NASDAQ:GEOS)
- Geospace Technologies secures Petrobras contract for reservoir monitoring
- GEOS stock touches 52-week low at $5.53 amid market challenges
- Geospace Technologies unveils new brand identity
- Top 3 Energy Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In April - Geospace Technologies (NASDAQ:GEOS), Amplify Energy (NYSE:AMPY)
- Geospace Technologies Corporation (GEOS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
17.13 17.84
Годовой диапазон
5.51 21.60
- Предыдущее закрытие
- 17.20
- Open
- 17.42
- Bid
- 17.79
- Ask
- 18.09
- Low
- 17.13
- High
- 17.84
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- 3.43%
- Месячное изменение
- -12.67%
- 6-месячное изменение
- 141.71%
- Годовое изменение
- 71.55%
