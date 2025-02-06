Moedas / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation
19.00 USD 0.60 (3.26%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GEOS para hoje mudou para 3.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.47 e o mais alto foi 19.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Geospace Technologies Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GEOS Notícias
Faixa diária
18.47 19.18
Faixa anual
5.51 21.60
- Fechamento anterior
- 18.40
- Open
- 18.48
- Bid
- 19.00
- Ask
- 19.30
- Low
- 18.47
- High
- 19.18
- Volume
- 230
- Mudança diária
- 3.26%
- Mudança mensal
- -6.73%
- Mudança de 6 meses
- 158.15%
- Mudança anual
- 83.22%
