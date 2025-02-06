시세섹션
통화 / GEOS
주식로 돌아가기

GEOS: Geospace Technologies Corporation

19.49 USD 0.43 (2.26%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GEOS 환율이 오늘 2.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.72이고 고가는 19.53이었습니다.

Geospace Technologies Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEOS News

일일 변동 비율
18.72 19.53
년간 변동
5.51 21.60
이전 종가
19.06
시가
19.10
Bid
19.49
Ask
19.79
저가
18.72
고가
19.53
볼륨
377
일일 변동
2.26%
월 변동
-4.32%
6개월 변동
164.81%
년간 변동율
87.95%
20 9월, 토요일