货币 / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation
18.36 USD 0.57 (3.20%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GEOS汇率已更改3.20%。当日，交易品种以低点17.64和高点18.59进行交易。
关注Geospace Technologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEOS新闻
- Gemini Space Station files for proposed Nasdaq IPO
- Geospace Stock Falls Post Q3 Earnings Despite Smart Water Growth
- Geospace Technologies Corporation (GEOS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Geospace Q3 2025 earnings show positive turnaround
- Geospace Technologies Q2 2025 slides reveal widening losses amid Smart Water growth
- Geospace (GEOS) Q3 Profit Jumps on Gain
- Geospace Stock: Attractively Priced, Despite Near-Term Macro Concerns (NASDAQ:GEOS)
- Geospace Stock: Sell The Rally (NASDAQ:GEOS)
- Geospace Technologies secures Petrobras contract for reservoir monitoring
- GEOS stock touches 52-week low at $5.53 amid market challenges
- Geospace Technologies unveils new brand identity
- Top 3 Energy Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In April - Geospace Technologies (NASDAQ:GEOS), Amplify Energy (NYSE:AMPY)
- Geospace Technologies Corporation (GEOS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
17.64 18.59
年范围
5.51 21.60
- 前一天收盘价
- 17.79
- 开盘价
- 17.85
- 卖价
- 18.36
- 买价
- 18.66
- 最低价
- 17.64
- 最高价
- 18.59
- 交易量
- 275
- 日变化
- 3.20%
- 月变化
- -9.87%
- 6个月变化
- 149.46%
- 年变化
- 77.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值