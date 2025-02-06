通貨 / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation
19.06 USD 0.66 (3.59%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GEOSの今日の為替レートは、3.59%変化しました。日中、通貨は1あたり18.47の安値と19.25の高値で取引されました。
Geospace Technologies Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GEOS News
- Gemini Space Station files for proposed Nasdaq IPO
- Geospace Stock Falls Post Q3 Earnings Despite Smart Water Growth
- Geospace Technologies Corporation (GEOS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Geospace Q3 2025 earnings show positive turnaround
- Geospace Technologies Q2 2025 slides reveal widening losses amid Smart Water growth
- Geospace (GEOS) Q3 Profit Jumps on Gain
- Geospace Stock: Attractively Priced, Despite Near-Term Macro Concerns (NASDAQ:GEOS)
- Geospace Stock: Sell The Rally (NASDAQ:GEOS)
- Geospace Technologies secures Petrobras contract for reservoir monitoring
- GEOS stock touches 52-week low at $5.53 amid market challenges
- Geospace Technologies unveils new brand identity
- Top 3 Energy Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In April - Geospace Technologies (NASDAQ:GEOS), Amplify Energy (NYSE:AMPY)
- Geospace Technologies Corporation (GEOS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
18.47 19.25
1年のレンジ
5.51 21.60
- 以前の終値
- 18.40
- 始値
- 18.48
- 買値
- 19.06
- 買値
- 19.36
- 安値
- 18.47
- 高値
- 19.25
- 出来高
- 362
- 1日の変化
- 3.59%
- 1ヶ月の変化
- -6.43%
- 6ヶ月の変化
- 158.97%
- 1年の変化
- 83.80%
