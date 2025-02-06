KurseKategorien
GEOS: Geospace Technologies Corporation

18.89 USD 0.17 (0.89%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GEOS hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.72 bis zu einem Hoch von 19.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Geospace Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.72 19.38
Jahresspanne
5.51 21.60
Vorheriger Schlusskurs
19.06
Eröffnung
19.10
Bid
18.89
Ask
19.19
Tief
18.72
Hoch
19.38
Volumen
131
Tagesänderung
-0.89%
Monatsänderung
-7.27%
6-Monatsänderung
156.66%
Jahresänderung
82.16%
