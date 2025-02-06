Währungen / GEOS
GEOS: Geospace Technologies Corporation
18.89 USD 0.17 (0.89%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEOS hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.72 bis zu einem Hoch von 19.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Geospace Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GEOS News
Tagesspanne
18.72 19.38
Jahresspanne
5.51 21.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.06
- Eröffnung
- 19.10
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- Tief
- 18.72
- Hoch
- 19.38
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- -7.27%
- 6-Monatsänderung
- 156.66%
- Jahresänderung
- 82.16%
