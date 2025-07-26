Dövizler / GDS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
38.96 USD 0.04 (0.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDS fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.65 ve Yüksek fiyatı olarak 39.90 aralığında işlem gördü.
GDS Holdings Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDS haberleri
- Raymond James, GDS Holdings hissesi için Güçlü Alım tavsiyesini yineledi, yapay zeka büyümesine dikkat çekti
- Raymond James reiterates Strong Buy on GDS Holdings stock, citing AI growth
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Çin’in altyapı GYO kurallarını gevşetmesi GDS hisselerini yükseltti, Morgan Stanley olumlu etkiye dikkat çekti
- GDS stock rises as China eases infrastructure REIT rules, Morgan Stanley notes positive impact
- Analysis-Malaysia reins in data centre growth, complicating China’s AI chip access
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- GDS Holdings stock price target raised to $50 from $40 at Citizens JMP
- GDS Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GDS)
- GDS Holdings Limited (GDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GDS Holdings earnings beat by ¥0.33, revenue topped estimates
- GDS Holdings shares jump 4% as data center operator beats revenue expectations
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Are Business Services Stocks Lagging GDS Holdings (GDS) This Year?
- RBC Capital upgrades GDS Holdings stock rating to Outperform on monetization success
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Symbotic Inc. (SYM) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Wall Street Analysts Predict a 25.23% Upside in GDS Holdings (GDS): Here's What You Should Know
- Volatility-Proof Your Portfolio With VIPS, GDS, FUTU & VRNA Stocks
- Best Momentum Stocks to Buy for July 29th
- Is GDS Holdings (GDS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for July 29th
- Morgan Stanley identifies next wave of AI-linked "alpha"
Günlük aralık
38.65 39.90
Yıllık aralık
16.92 52.50
- Önceki kapanış
- 39.00
- Açılış
- 39.30
- Satış
- 38.96
- Alış
- 39.26
- Düşük
- 38.65
- Yüksek
- 39.90
- Hacim
- 3.795 K
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 18.82%
- 6 aylık değişim
- 55.40%
- Yıllık değişim
- 86.86%
21 Eylül, Pazar