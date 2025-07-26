FiyatlarBölümler
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares

38.96 USD 0.04 (0.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GDS fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.65 ve Yüksek fiyatı olarak 39.90 aralığında işlem gördü.

GDS Holdings Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.65 39.90
Yıllık aralık
16.92 52.50
Önceki kapanış
39.00
Açılış
39.30
Satış
38.96
Alış
39.26
Düşük
38.65
Yüksek
39.90
Hacim
3.795 K
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
18.82%
6 aylık değişim
55.40%
Yıllık değişim
86.86%
