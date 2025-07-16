Валюты / GDS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
37.32 USD 0.12 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDS за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.89, а максимальная — 37.33.
Следите за динамикой GDS Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GDS
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Акции GDS растут после смягчения Китаем правил инфраструктурных REIT, Morgan Stanley отмечает положительное влияние
- GDS stock rises as China eases infrastructure REIT rules, Morgan Stanley notes positive impact
- Analysis-Malaysia reins in data centre growth, complicating China’s AI chip access
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- GDS Holdings stock price target raised to $50 from $40 at Citizens JMP
- GDS Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GDS)
- GDS Holdings Limited (GDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GDS Holdings earnings beat by ¥0.33, revenue topped estimates
- GDS Holdings shares jump 4% as data center operator beats revenue expectations
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Are Business Services Stocks Lagging GDS Holdings (GDS) This Year?
- RBC Capital upgrades GDS Holdings stock rating to Outperform on monetization success
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Symbotic Inc. (SYM) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Wall Street Analysts Predict a 25.23% Upside in GDS Holdings (GDS): Here's What You Should Know
- Volatility-Proof Your Portfolio With VIPS, GDS, FUTU & VRNA Stocks
- Best Momentum Stocks to Buy for July 29th
- Is GDS Holdings (GDS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for July 29th
- Morgan Stanley identifies next wave of AI-linked "alpha"
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
- JPMorgan upgrades GDS Holdings stock rating to Overweight on AI demand
Дневной диапазон
35.89 37.33
Годовой диапазон
16.92 52.50
- Предыдущее закрытие
- 37.20
- Open
- 36.64
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Low
- 35.89
- High
- 37.33
- Объем
- 5.344 K
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 13.82%
- 6-месячное изменение
- 48.86%
- Годовое изменение
- 78.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.