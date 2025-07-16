KurseKategorien
Währungen / GDS
Zurück zum Aktien

GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares

39.00 USD 1.14 (2.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDS hat sich für heute um -2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.42 bis zu einem Hoch von 39.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die GDS Holdings Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDS News

Tagesspanne
38.42 39.40
Jahresspanne
16.92 52.50
Vorheriger Schlusskurs
40.14
Eröffnung
39.04
Bid
39.00
Ask
39.30
Tief
38.42
Hoch
39.40
Volumen
5.549 K
Tagesänderung
-2.84%
Monatsänderung
18.94%
6-Monatsänderung
55.56%
Jahresänderung
87.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K