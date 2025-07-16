Währungen / GDS
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
39.00 USD 1.14 (2.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDS hat sich für heute um -2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.42 bis zu einem Hoch von 39.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die GDS Holdings Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDS News
- Raymond James reiterates Strong Buy on GDS Holdings stock, citing AI growth
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- GDS-Aktie legt zu: China lockert Regeln für Infrastruktur-REITs
- GDS stock rises as China eases infrastructure REIT rules, Morgan Stanley notes positive impact
- Analysis-Malaysia reins in data centre growth, complicating China’s AI chip access
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- GDS Holdings stock price target raised to $50 from $40 at Citizens JMP
- GDS Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GDS)
- GDS Holdings Limited (GDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GDS Holdings earnings beat by ¥0.33, revenue topped estimates
- GDS Holdings shares jump 4% as data center operator beats revenue expectations
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Are Business Services Stocks Lagging GDS Holdings (GDS) This Year?
- RBC Capital upgrades GDS Holdings stock rating to Outperform on monetization success
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Symbotic Inc. (SYM) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Wall Street Analysts Predict a 25.23% Upside in GDS Holdings (GDS): Here's What You Should Know
- Volatility-Proof Your Portfolio With VIPS, GDS, FUTU & VRNA Stocks
- Best Momentum Stocks to Buy for July 29th
- Is GDS Holdings (GDS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for July 29th
- Morgan Stanley identifies next wave of AI-linked "alpha"
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
Tagesspanne
38.42 39.40
Jahresspanne
16.92 52.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.14
- Eröffnung
- 39.04
- Bid
- 39.00
- Ask
- 39.30
- Tief
- 38.42
- Hoch
- 39.40
- Volumen
- 5.549 K
- Tagesänderung
- -2.84%
- Monatsänderung
- 18.94%
- 6-Monatsänderung
- 55.56%
- Jahresänderung
- 87.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K