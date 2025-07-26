Valute / GDS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
38.96 USD 0.04 (0.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDS ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.65 e ad un massimo di 39.90.
Segui le dinamiche di GDS Holdings Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDS News
- Raymond James conferma il rating Strong Buy su GDS Holdings, citando la crescita dell’AI
- Raymond James reiterates Strong Buy on GDS Holdings stock, citing AI growth
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Il titolo GDS sale mentre la Cina allenta le regole sui REIT infrastrutturali
- GDS stock rises as China eases infrastructure REIT rules, Morgan Stanley notes positive impact
- Analysis-Malaysia reins in data centre growth, complicating China’s AI chip access
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- GDS Holdings stock price target raised to $50 from $40 at Citizens JMP
- GDS Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GDS)
- GDS Holdings Limited (GDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GDS Holdings earnings beat by ¥0.33, revenue topped estimates
- GDS Holdings shares jump 4% as data center operator beats revenue expectations
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Are Business Services Stocks Lagging GDS Holdings (GDS) This Year?
- RBC Capital upgrades GDS Holdings stock rating to Outperform on monetization success
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Symbotic Inc. (SYM) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Wall Street Analysts Predict a 25.23% Upside in GDS Holdings (GDS): Here's What You Should Know
- Volatility-Proof Your Portfolio With VIPS, GDS, FUTU & VRNA Stocks
- Best Momentum Stocks to Buy for July 29th
- Is GDS Holdings (GDS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for July 29th
- Morgan Stanley identifies next wave of AI-linked "alpha"
Intervallo Giornaliero
38.65 39.90
Intervallo Annuale
16.92 52.50
- Chiusura Precedente
- 39.00
- Apertura
- 39.30
- Bid
- 38.96
- Ask
- 39.26
- Minimo
- 38.65
- Massimo
- 39.90
- Volume
- 3.795 K
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 18.82%
- Variazione Semestrale
- 55.40%
- Variazione Annuale
- 86.86%
20 settembre, sabato