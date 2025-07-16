Divisas / GDS
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
40.14 USD 2.82 (7.56%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GDS de hoy ha cambiado un 7.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.06, mientras que el máximo ha alcanzado 40.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GDS Holdings Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GDS News
Rango diario
38.06 40.63
Rango anual
16.92 52.50
- Cierres anteriores
- 37.32
- Open
- 38.52
- Bid
- 40.14
- Ask
- 40.44
- Low
- 38.06
- High
- 40.63
- Volumen
- 13.709 K
- Cambio diario
- 7.56%
- Cambio mensual
- 22.42%
- Cambio a 6 meses
- 60.11%
- Cambio anual
- 92.52%
