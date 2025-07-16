Moedas / GDS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
40.14 USD 2.82 (7.56%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDS para hoje mudou para 7.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.06 e o mais alto foi 40.63.
Veja a dinâmica do par de moedas GDS Holdings Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDS Notícias
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Ações da GDS sobem após China flexibilizar regras para FIIs de infraestrutura
- GDS stock rises as China eases infrastructure REIT rules, Morgan Stanley notes positive impact
- Analysis-Malaysia reins in data centre growth, complicating China’s AI chip access
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- GDS Holdings stock price target raised to $50 from $40 at Citizens JMP
- GDS Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GDS)
- GDS Holdings Limited (GDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GDS Holdings earnings beat by ¥0.33, revenue topped estimates
- GDS Holdings shares jump 4% as data center operator beats revenue expectations
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Are Business Services Stocks Lagging GDS Holdings (GDS) This Year?
- RBC Capital upgrades GDS Holdings stock rating to Outperform on monetization success
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Symbotic Inc. (SYM) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Wall Street Analysts Predict a 25.23% Upside in GDS Holdings (GDS): Here's What You Should Know
- Volatility-Proof Your Portfolio With VIPS, GDS, FUTU & VRNA Stocks
- Best Momentum Stocks to Buy for July 29th
- Is GDS Holdings (GDS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for July 29th
- Morgan Stanley identifies next wave of AI-linked "alpha"
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
- JPMorgan upgrades GDS Holdings stock rating to Overweight on AI demand
Faixa diária
38.06 40.63
Faixa anual
16.92 52.50
- Fechamento anterior
- 37.32
- Open
- 38.52
- Bid
- 40.14
- Ask
- 40.44
- Low
- 38.06
- High
- 40.63
- Volume
- 13.923 K
- Mudança diária
- 7.56%
- Mudança mensal
- 22.42%
- Mudança de 6 meses
- 60.11%
- Mudança anual
- 92.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh