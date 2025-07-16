货币 / GDS
GDS: GDS Holdings Limited - American Depositary Shares
37.32 USD 0.12 (0.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDS汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点35.89和高点37.33进行交易。
关注GDS Holdings Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GDS新闻
日范围
35.89 37.33
年范围
16.92 52.50
- 前一天收盘价
- 37.20
- 开盘价
- 36.64
- 卖价
- 37.32
- 买价
- 37.62
- 最低价
- 35.89
- 最高价
- 37.33
- 交易量
- 5.344 K
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 13.82%
- 6个月变化
- 48.86%
- 年变化
- 78.99%
