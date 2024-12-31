Dövizler / GDEV
GDEV: GDEV Inc
21.42 USD 4.44 (26.15%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDEV fiyatı bugün 26.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.75 ve Yüksek fiyatı olarak 22.00 aralığında işlem gördü.
GDEV Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
15.75 22.00
Yıllık aralık
8.62 42.76
- Önceki kapanış
- 16.98
- Açılış
- 16.00
- Satış
- 21.42
- Alış
- 21.72
- Düşük
- 15.75
- Yüksek
- 22.00
- Hacim
- 72
- Günlük değişim
- 26.15%
- Aylık değişim
- 42.90%
- 6 aylık değişim
- 94.02%
- Yıllık değişim
- -15.24%
21 Eylül, Pazar