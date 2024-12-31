货币 / GDEV
GDEV: GDEV Inc
15.72 USD 0.04 (0.25%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDEV汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点15.72和高点15.80进行交易。
关注GDEV Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
15.72 15.80
年范围
8.62 42.76
- 前一天收盘价
- 15.76
- 开盘价
- 15.80
- 卖价
- 15.72
- 买价
- 16.02
- 最低价
- 15.72
- 最高价
- 15.80
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 4.87%
- 6个月变化
- 42.39%
- 年变化
- -37.79%
