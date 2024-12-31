통화 / GDEV
GDEV: GDEV Inc
21.42 USD 4.44 (26.15%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDEV 환율이 오늘 26.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.75이고 고가는 22.00이었습니다.
GDEV Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GDEV News
- GDEV: Just Enough To Hold (NASDAQ:GDEV)
- GDEV’s chief operating officer to step down effective July 1
- GDEV announces results for the first quarter of 2025
- Why GDEV Stock Is Exploding Higher Today - GDEV (NASDAQ:GDEV)
일일 변동 비율
15.75 22.00
년간 변동
8.62 42.76
- 이전 종가
- 16.98
- 시가
- 16.00
- Bid
- 21.42
- Ask
- 21.72
- 저가
- 15.75
- 고가
- 22.00
- 볼륨
- 72
- 일일 변동
- 26.15%
- 월 변동
- 42.90%
- 6개월 변동
- 94.02%
- 년간 변동율
- -15.24%
20 9월, 토요일