Moedas / GDEV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GDEV: GDEV Inc
17.03 USD 0.32 (1.92%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDEV para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.03 e o mais alto foi 17.36.
Veja a dinâmica do par de moedas GDEV Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDEV Notícias
- Snail, Inc. (SNAL) Q2 Earnings Beat Estimates
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- PENN Entertainment (PENN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- GDEV: Just Enough To Hold (NASDAQ:GDEV)
- GDEV’s chief operating officer to step down effective July 1
- GDEV announces results for the first quarter of 2025
- Why GDEV Stock Is Exploding Higher Today - GDEV (NASDAQ:GDEV)
- Dow Tumbles Over 700 Points; US Services PMI Falls In February - bluebird bio (NASDAQ:BLUE), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Acadia Pharmaceuticals, FTAI Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
Faixa diária
17.03 17.36
Faixa anual
8.62 42.76
- Fechamento anterior
- 16.71
- Open
- 17.36
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Low
- 17.03
- High
- 17.36
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 13.61%
- Mudança de 6 meses
- 54.26%
- Mudança anual
- -32.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh