GDEV: GDEV Inc
15.76 USD 0.13 (0.83%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDEV за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.75, а максимальная — 16.02.
Следите за динамикой GDEV Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Snail, Inc. (SNAL) Q2 Earnings Beat Estimates
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- PENN Entertainment (PENN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- GDEV: Just Enough To Hold (NASDAQ:GDEV)
- GDEV’s chief operating officer to step down effective July 1
- GDEV announces results for the first quarter of 2025
- Why GDEV Stock Is Exploding Higher Today - GDEV (NASDAQ:GDEV)
- Dow Tumbles Over 700 Points; US Services PMI Falls In February - bluebird bio (NASDAQ:BLUE), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Acadia Pharmaceuticals, FTAI Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
Дневной диапазон
15.75 16.02
Годовой диапазон
8.62 42.76
- Предыдущее закрытие
- 15.63
- Open
- 16.02
- Bid
- 15.76
- Ask
- 16.06
- Low
- 15.75
- High
- 16.02
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 5.14%
- 6-месячное изменение
- 42.75%
- Годовое изменение
- -37.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.