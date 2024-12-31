クォートセクション
通貨 / GDEV
GDEV: GDEV Inc

16.98 USD 0.27 (1.62%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GDEVの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり16.73の安値と17.36の高値で取引されました。

GDEV Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.73 17.36
1年のレンジ
8.62 42.76
以前の終値
16.71
始値
17.36
買値
16.98
買値
17.28
安値
16.73
高値
17.36
出来高
14
1日の変化
1.62%
1ヶ月の変化
13.28%
6ヶ月の変化
53.80%
1年の変化
-32.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K