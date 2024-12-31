通貨 / GDEV
GDEV: GDEV Inc
16.98 USD 0.27 (1.62%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDEVの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり16.73の安値と17.36の高値で取引されました。
GDEV Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GDEV News
1日のレンジ
16.73 17.36
1年のレンジ
8.62 42.76
- 以前の終値
- 16.71
- 始値
- 17.36
- 買値
- 16.98
- 買値
- 17.28
- 安値
- 16.73
- 高値
- 17.36
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- 13.28%
- 6ヶ月の変化
- 53.80%
- 1年の変化
- -32.81%
