21.42 USD 4.44 (26.15%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDEV ha avuto una variazione del 26.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.75 e ad un massimo di 22.00.

Segui le dinamiche di GDEV Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.75 22.00
Intervallo Annuale
8.62 42.76
Chiusura Precedente
16.98
Apertura
16.00
Bid
21.42
Ask
21.72
Minimo
15.75
Massimo
22.00
Volume
72
Variazione giornaliera
26.15%
Variazione Mensile
42.90%
Variazione Semestrale
94.02%
Variazione Annuale
-15.24%
21 settembre, domenica