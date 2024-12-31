Valute / GDEV
GDEV: GDEV Inc
21.42 USD 4.44 (26.15%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDEV ha avuto una variazione del 26.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.75 e ad un massimo di 22.00.
Segui le dinamiche di GDEV Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.75 22.00
Intervallo Annuale
8.62 42.76
- Chiusura Precedente
- 16.98
- Apertura
- 16.00
- Bid
- 21.42
- Ask
- 21.72
- Minimo
- 15.75
- Massimo
- 22.00
- Volume
- 72
- Variazione giornaliera
- 26.15%
- Variazione Mensile
- 42.90%
- Variazione Semestrale
- 94.02%
- Variazione Annuale
- -15.24%
21 settembre, domenica