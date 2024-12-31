KurseKategorien
GDEV: GDEV Inc

16.98 USD 0.27 (1.62%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDEV hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.73 bis zu einem Hoch von 17.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die GDEV Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.73 17.71
Jahresspanne
8.62 42.76
Vorheriger Schlusskurs
16.71
Eröffnung
17.71
Bid
16.98
Ask
17.28
Tief
16.73
Hoch
17.71
Volumen
16
Tagesänderung
1.62%
Monatsänderung
13.28%
6-Monatsänderung
53.80%
Jahresänderung
-32.81%
