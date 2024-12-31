Währungen / GDEV
GDEV: GDEV Inc
16.98 USD 0.27 (1.62%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDEV hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.73 bis zu einem Hoch von 17.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die GDEV Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.73 17.71
Jahresspanne
8.62 42.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.71
- Eröffnung
- 17.71
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Tief
- 16.73
- Hoch
- 17.71
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 13.28%
- 6-Monatsänderung
- 53.80%
- Jahresänderung
- -32.81%
