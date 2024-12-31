CotationsSections
GDEV: GDEV Inc

21.42 USD 4.44 (26.15%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GDEV a changé de 26.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.75 et à un maximum de 22.00.

Suivez la dynamique GDEV Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
15.75 22.00
Range Annuel
8.62 42.76
Clôture Précédente
16.98
Ouverture
16.00
Bid
21.42
Ask
21.72
Plus Bas
15.75
Plus Haut
22.00
Volume
72
Changement quotidien
26.15%
Changement Mensuel
42.90%
Changement à 6 Mois
94.02%
Changement Annuel
-15.24%
