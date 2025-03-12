FiyatlarBölümler
Dövizler / GAINN
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026

25.0788 USD 0.0070 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GAINN fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0788 aralığında işlem gördü.

Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.0100 25.0788
Yıllık aralık
24.2500 25.3500
Önceki kapanış
25.0718
Açılış
25.0100
Satış
25.0788
Alış
25.0818
Düşük
25.0100
Yüksek
25.0788
Hacim
5
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
0.32%
6 aylık değişim
0.28%
Yıllık değişim
1.16%
21 Eylül, Pazar