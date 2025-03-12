CotationsSections
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026

25.0788 USD 0.0070 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GAINN a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.0100 et à un maximum de 25.0788.

Suivez la dynamique Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.0100 25.0788
Range Annuel
24.2500 25.3500
Clôture Précédente
25.0718
Ouverture
25.0100
Bid
25.0788
Ask
25.0818
Plus Bas
25.0100
Plus Haut
25.0788
Volume
5
Changement quotidien
0.03%
Changement Mensuel
0.32%
Changement à 6 Mois
0.28%
Changement Annuel
1.16%
20 septembre, samedi