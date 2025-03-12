КотировкиРазделы
Валюты / GAINN
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026

25.0545 USD 0.0955 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GAINN за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0380, а максимальная — 25.0990.

Следите за динамикой Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.0380 25.0990
Годовой диапазон
24.2500 25.3500
Предыдущее закрытие
25.1500
Open
25.0380
Bid
25.0545
Ask
25.0575
Low
25.0380
High
25.0990
Объем
4
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
0.18%
Годовое изменение
1.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.