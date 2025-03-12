クォートセクション
通貨 / GAINN
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026

25.0788 USD 0.0070 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GAINNの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0100の安値と25.0788の高値で取引されました。

Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.0100 25.0788
1年のレンジ
24.2500 25.3500
以前の終値
25.0718
始値
25.0100
買値
25.0788
買値
25.0818
安値
25.0100
高値
25.0788
出来高
5
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
0.28%
1年の変化
1.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K