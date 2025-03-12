Währungen / GAINN
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026
25.0788 USD 0.0070 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAINN hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0100 bis zu einem Hoch von 25.0788 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.0100 25.0788
Jahresspanne
24.2500 25.3500
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.0718
- Eröffnung
- 25.0100
- Bid
- 25.0788
- Ask
- 25.0818
- Tief
- 25.0100
- Hoch
- 25.0788
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 0.28%
- Jahresänderung
- 1.16%
