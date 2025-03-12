시세섹션
통화 / GAINN
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026

25.0788 USD 0.0070 (0.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GAINN 환율이 오늘 0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.0100이고 고가는 25.0788이었습니다.

Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
25.0100 25.0788
년간 변동
24.2500 25.3500
이전 종가
25.0718
시가
25.0100
Bid
25.0788
Ask
25.0818
저가
25.0100
고가
25.0788
볼륨
5
일일 변동
0.03%
월 변동
0.32%
6개월 변동
0.28%
년간 변동율
1.16%
