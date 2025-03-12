Divisas / GAINN
GAINN: Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026
25.0718 USD 0.0173 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GAINN de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.0718, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Investment Corporation - 5.00% Notes Due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.0718 25.1500
Rango anual
24.2500 25.3500
- Cierres anteriores
- 25.0545
- Open
- 25.1500
- Bid
- 25.0718
- Ask
- 25.0748
- Low
- 25.0718
- High
- 25.1500
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 0.29%
- Cambio a 6 meses
- 0.25%
- Cambio anual
- 1.14%
