Dövizler / FXD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX
68.99 USD 0.41 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FXD fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.85 ve Yüksek fiyatı olarak 69.23 aralığında işlem gördü.
First Trust Cons. Discret. AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXD haberleri
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Is First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) a Strong ETF Right Now?
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Consumer Price Index: Inflation Holds Steady At 2.7% In July, Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Speculation Grows For A Fall Fed Rate Cut
- Tariff Marathon: Sports Shoe Firms Roll Out Financial Adaptations To U.S. Duties
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Consumer Resiliency Tested As Economic Uncertainty Lingers
Günlük aralık
68.85 69.23
Yıllık aralık
49.82 70.68
- Önceki kapanış
- 69.40
- Açılış
- 69.23
- Satış
- 68.99
- Alış
- 69.29
- Düşük
- 68.85
- Yüksek
- 69.23
- Hacim
- 25
- Günlük değişim
- -0.59%
- Aylık değişim
- 1.62%
- 6 aylık değişim
- 19.11%
- Yıllık değişim
- 10.08%
21 Eylül, Pazar