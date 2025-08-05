FiyatlarBölümler
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

68.99 USD 0.41 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXD fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.85 ve Yüksek fiyatı olarak 69.23 aralığında işlem gördü.

First Trust Cons. Discret. AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.85 69.23
Yıllık aralık
49.82 70.68
Önceki kapanış
69.40
Açılış
69.23
Satış
68.99
Alış
69.29
Düşük
68.85
Yüksek
69.23
Hacim
25
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
1.62%
6 aylık değişim
19.11%
Yıllık değişim
10.08%
