通貨 / FXD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX
69.40 USD 0.27 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXDの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり69.08の安値と69.43の高値で取引されました。
First Trust Cons. Discret. AlphaDEXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXD News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Is First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) a Strong ETF Right Now?
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Consumer Price Index: Inflation Holds Steady At 2.7% In July, Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Speculation Grows For A Fall Fed Rate Cut
- Tariff Marathon: Sports Shoe Firms Roll Out Financial Adaptations To U.S. Duties
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Consumer Resiliency Tested As Economic Uncertainty Lingers
1日のレンジ
69.08 69.43
1年のレンジ
49.82 70.68
- 以前の終値
- 69.13
- 始値
- 69.15
- 買値
- 69.40
- 買値
- 69.70
- 安値
- 69.08
- 高値
- 69.43
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 2.22%
- 6ヶ月の変化
- 19.82%
- 1年の変化
- 10.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K