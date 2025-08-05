Валюты / FXD
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX
68.83 USD 0.25 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXD за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.45, а максимальная — 68.90.
Следите за динамикой First Trust Cons. Discret. AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
68.45 68.90
Годовой диапазон
49.82 70.68
- Предыдущее закрытие
- 69.08
- Open
- 68.52
- Bid
- 68.83
- Ask
- 69.13
- Low
- 68.45
- High
- 68.90
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 18.84%
- Годовое изменение
- 9.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.