Divisas / FXD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX
69.13 USD 0.30 (0.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FXD de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.90, mientras que el máximo ha alcanzado 70.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Cons. Discret. AlphaDEX. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXD News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Is First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) a Strong ETF Right Now?
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Consumer Price Index: Inflation Holds Steady At 2.7% In July, Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Speculation Grows For A Fall Fed Rate Cut
- Tariff Marathon: Sports Shoe Firms Roll Out Financial Adaptations To U.S. Duties
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Consumer Resiliency Tested As Economic Uncertainty Lingers
Rango diario
68.90 70.07
Rango anual
49.82 70.68
- Cierres anteriores
- 68.83
- Open
- 69.31
- Bid
- 69.13
- Ask
- 69.43
- Low
- 68.90
- High
- 70.07
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 1.83%
- Cambio a 6 meses
- 19.35%
- Cambio anual
- 10.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B