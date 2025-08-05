Währungen / FXD
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX
68.85 USD 0.55 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXD hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.85 bis zu einem Hoch von 69.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Cons. Discret. AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FXD News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Is First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) a Strong ETF Right Now?
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Consumer Price Index: Inflation Holds Steady At 2.7% In July, Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Speculation Grows For A Fall Fed Rate Cut
- Tariff Marathon: Sports Shoe Firms Roll Out Financial Adaptations To U.S. Duties
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Consumer Resiliency Tested As Economic Uncertainty Lingers
Tagesspanne
68.85 69.23
Jahresspanne
49.82 70.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.40
- Eröffnung
- 69.23
- Bid
- 68.85
- Ask
- 69.15
- Tief
- 68.85
- Hoch
- 69.23
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 18.87%
- Jahresänderung
- 9.86%
