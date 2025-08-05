KurseKategorien
FXD: First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

68.85 USD 0.55 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXD hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.85 bis zu einem Hoch von 69.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Cons. Discret. AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
68.85 69.23
Jahresspanne
49.82 70.68
Vorheriger Schlusskurs
69.40
Eröffnung
69.23
Bid
68.85
Ask
69.15
Tief
68.85
Hoch
69.23
Volumen
17
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
1.41%
6-Monatsänderung
18.87%
Jahresänderung
9.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K