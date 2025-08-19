Dövizler / FXA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FXA: Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
65.31 USD 0.15 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FXA fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.25 ve Yüksek fiyatı olarak 65.33 aralığında işlem gördü.
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXA haberleri
- Week Ahead: Greenback's Correction Can Extend
- Today's Bank of Canada Cut Shouldn’t Be The Last One
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- Week Ahead: Fundamentals And Technicals Give Greenlight To Sell Dollars
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
- Kiwi Pounded On Dovish Guidance By RBNZ, U.K. Gilts Rise Despite Higher Than Expected CPI
- Market Takes Developments In Stride
Günlük aralık
65.25 65.33
Yıllık aralık
58.96 68.31
- Önceki kapanış
- 65.46
- Açılış
- 65.29
- Satış
- 65.31
- Alış
- 65.61
- Düşük
- 65.25
- Yüksek
- 65.33
- Hacim
- 55
- Günlük değişim
- -0.23%
- Aylık değişim
- 1.54%
- 6 aylık değişim
- 5.53%
- Yıllık değişim
- -4.39%
21 Eylül, Pazar