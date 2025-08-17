クォートセクション
通貨 / FXA
FXA: Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

65.46 USD 0.44 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXAの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり65.46の安値と65.62の高値で取引されました。

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.46 65.62
1年のレンジ
58.96 68.31
以前の終値
65.90
始値
65.59
買値
65.46
買値
65.76
安値
65.46
高値
65.62
出来高
22
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
1.77%
6ヶ月の変化
5.77%
1年の変化
-4.17%
