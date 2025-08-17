通貨 / FXA
FXA: Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
65.46 USD 0.44 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXAの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり65.46の安値と65.62の高値で取引されました。
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FXA News
- Today's Bank of Canada Cut Shouldn’t Be The Last One
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- Week Ahead: Fundamentals And Technicals Give Greenlight To Sell Dollars
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
- Kiwi Pounded On Dovish Guidance By RBNZ, U.K. Gilts Rise Despite Higher Than Expected CPI
- Market Takes Developments In Stride
- Week Ahead: Will Jackson Hole Confab Show More Of The Fed's Hand?
1日のレンジ
65.46 65.62
1年のレンジ
58.96 68.31
- 以前の終値
- 65.90
- 始値
- 65.59
- 買値
- 65.46
- 買値
- 65.76
- 安値
- 65.46
- 高値
- 65.62
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.67%
- 1ヶ月の変化
- 1.77%
- 6ヶ月の変化
- 5.77%
- 1年の変化
- -4.17%
