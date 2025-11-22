FWDI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Forward Industries, Inc. hisse senedi 8.17 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 7.57 - 8.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 8.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1715 değerine ulaştı. FWDI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Forward Industries, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Forward Industries, Inc. hisse senedi şu anda 8.17 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -10.02% ve USD değerlerini izler. FWDI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FWDI hisse senedi nasıl alınır? Forward Industries, Inc. hisselerini şu anki 8.17 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 8.17 ve Ask 8.47 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1715 ve günlük değişim oranı 4.61% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FWDI fiyat hareketlerini takip edin.

FWDI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Forward Industries, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.57 - 9.43 ve mevcut fiyatı 8.17 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 8.17 veya Ask 8.47 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -10.02% ve 6 aylık değişim oranı -10.02% değerlerini karşılaştırır. FWDI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Forward Industries, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Forward Industries, Inc. hisse senedi yıllık olarak 9.43 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.57 - 9.43). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 8.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Forward Industries, Inc. performansını takip edin.

Forward Industries, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Forward Industries, Inc. (FWDI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 8.17 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.57 - 9.43 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FWDI fiyat hareketlerini izleyin.