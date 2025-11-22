- 概要
FWDI: Forward Industries, Inc.
FWDIの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり7.57の安値と8.22の高値で取引されました。
Forward Industries, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FWDI株の現在の価格は？
Forward Industries, Inc.の株価は本日8.17です。7.57 - 8.22内で取引され、前日の終値は8.04、取引量は1715に達しました。FWDIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Forward Industries, Inc.の株は配当を出しますか？
Forward Industries, Inc.の現在の価格は8.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.02%やUSDにも注目します。FWDIの動きはライブチャートで確認できます。
FWDI株を買う方法は？
Forward Industries, Inc.の株は現在8.17で購入可能です。注文は通常8.17または8.47付近で行われ、1715や4.61%が市場の動きを示します。FWDIの最新情報はライブチャートで確認できます。
FWDI株に投資する方法は？
Forward Industries, Inc.への投資では、年間の値幅7.57 - 9.43と現在の8.17を考慮します。注文は多くの場合8.17や8.47で行われる前に、-10.02%や-10.02%と比較されます。FWDIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Forward Industries, Inc.の株の最高値は？
Forward Industries, Inc.の過去1年の最高値は9.43でした。7.57 - 9.43内で株価は大きく変動し、8.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Forward Industries, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Forward Industries, Inc.の株の最低値は？
Forward Industries, Inc.(FWDI)の年間最安値は7.57でした。現在の8.17や7.57 - 9.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FWDIの動きはライブチャートで確認できます。
FWDIの株式分割はいつ行われましたか？
Forward Industries, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.04、-10.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 8.04
- 始値
- 7.81
- 買値
- 8.17
- 買値
- 8.47
- 安値
- 7.57
- 高値
- 8.22
- 出来高
- 1.715 K
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- -10.02%
- 6ヶ月の変化
- -10.02%
- 1年の変化
- -10.02%