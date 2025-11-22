- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FWDI: Forward Industries, Inc.
Le taux de change de FWDI a changé de 1.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.57 et à un maximum de 8.22.
Suivez la dynamique Forward Industries, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FWDI aujourd'hui ?
L'action Forward Industries, Inc. est cotée à 8.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.57 - 8.22, a clôturé hier à 8.04 et son volume d'échange a atteint 1715. Le graphique en temps réel du cours de FWDI présente ces mises à jour.
L'action Forward Industries, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Forward Industries, Inc. est actuellement valorisé à 8.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FWDI.
Comment acheter des actions FWDI ?
Vous pouvez acheter des actions Forward Industries, Inc. au cours actuel de 8.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.17 ou de 8.47, le 1715 et le 4.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FWDI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FWDI ?
Investir dans Forward Industries, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.57 - 9.43 et le prix actuel 8.17. Beaucoup comparent -10.02% et -10.02% avant de passer des ordres à 8.17 ou 8.47. Consultez le graphique du cours de FWDI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Forward Industries, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Forward Industries, Inc. l'année dernière était 9.43. Au cours de 7.57 - 9.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Forward Industries, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Forward Industries, Inc. ?
Le cours le plus bas de Forward Industries, Inc. (FWDI) sur l'année a été 7.57. Sa comparaison avec 8.17 et 7.57 - 9.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FWDI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FWDI a-t-elle été divisée ?
Forward Industries, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.04 et -10.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 8.04
- Ouverture
- 7.81
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Plus Bas
- 7.57
- Plus Haut
- 8.22
- Volume
- 1.715 K
- Changement quotidien
- 1.62%
- Changement Mensuel
- -10.02%
- Changement à 6 Mois
- -10.02%
- Changement Annuel
- -10.02%